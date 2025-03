Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria in trasferta per 1-2 contro il Base 96 Seveso della scorsa settimana, la Caronnese torna domenica 16 marzo alle 14.30 allo stadio comunale di Caronno Pertusella per disputare contro il Cinisello la ventisettesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Nonostante la fase finale della stagione, la lotta per la promozione in Serie D nel girone A di Eccellenza lombarda è ancora aperta con la Caronnese che al momento si trova al terzo posto della classifica a quota 57 punti a solamente tre lunghezze di distanza dalla capolista Solbiatese motivo per cui domenica sarà importante per i rossoblu conquistare un’altra vittoria. Ecco i convocati del tecnico della Caronnese Michele Ferri:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Alberto Sorrentino, Alex Sotelo, Andrea Galletti.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert.

Attaccanti: Ray Murphy Omoregbe, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo.

(foto da archivio)