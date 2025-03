Calcio

SARONNO – Anticipo del sabato sera per la 27′ giornata del campionato di Eccellenza per il Fbc Saronno, che ospita la squadra rivelazione del torneo, il Mariano. Si gioca dalle 20.30, diretta play by play su ilSaronno, ed a seguire le interviste del dopo gara.

Arbitro dell’incontro è Marco Rastellino di Seregno, assistenti Giovanni Arrigoni di Brescia e Gabriele Terlizzi di Bergamo.

Per l’occasione il Fbc Saronno festeggia i 115 anni dalla fondazione: da parte della società biancoceleste è previsto un piccolo omaggio commemorativo dell’evento, a tutto il pubblico che sarà presente.

Classifica

Solbiatese 60 punti, Pavia 59, Caronnese 57, Rhodense 56, Mariano 52, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 39, Sestese 33, Legnano e Cinisello 32, Vergiatese 31, Lentatese 30, Casteggio 28, Sedriano 27, Ispra 26, Meda 23, Robbio Libertas 19, Base 96 Seveso 17.

(foto Andrea Elli)

15032025