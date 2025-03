Calcio

SARONNO – “115 anni di passione, storia e orgoglio biancoceleste! Per celebrare il compleanno del nostro Fbc Saronno, questa sera in occasione della partita col Mariano la società farà un regalo speciale ai tifosi: un braccialetto commemorativo in omaggio alla cassa. Un piccolo segno di appartenenza per chi porta questi colori nel cuore”. Ad annunciarlo sono i dirigenti della società calcistica cittadina, in vista del match serale, con inizio alle 20.30, allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, avversario la rivelazione Mariano.

Il programma

ESi gioca infatti per la 27′ giornata di Eccellenza, con alcuni incontri anticipati appunto a sabato: alle 15 il derby locale Vergiatese-Sestese ed alle 20.30 Fbc Saronno-Mariano e Sedriano Meda. Per quanto concerne le altre gare in calendario, si terranno invece “regolarmente” domenica pomeriggio con inizio alle 14.30. Sono Caronnese-Cinisello, Legnano-Ispra, Rhodense-Base 96 Seveso, Robbio Libertas-Lentatese, Solbiatese-Casteggio; alle 15 è prevista Ardor Lazzate-Pavia.

Ci si sposta quindi all’anticipo in blocco della 34′ giornata, tutta prevista mercoledì 19 marzo con gare alle 20.30: Base 96 Seveso-Pavia, Cinisello-Casteggio, Legnano-Ardor Lazzate, Lentatese-Ispra, Mariano-Sestese, Meda-Solbiatese, Rhodense-Fbc Saronno, Robbio Libertas-Caronnese e Sedriano-Vergiatese.

Classifica

Solbiatese 60 punti, Pavia 59, Caronnese 57, Rhodense 56, Mariano 52, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 39, Sestese 33, Legnano e Cinisello 32, Vergiatese 31, Lentatese 30, Casteggio 28, Sedriano 27, Ispra 26, Meda 23, Robbio Libertas 19, Base 96 Seveso 17.

15032025