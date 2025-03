Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il Como accorcia sulla capolista Parma, oggi pomeriggio fermata sul pari a Vicenza. Mentre i lariani, sul loro campo di casa ovvero allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella hanno vinto 1-0 all’ultimo minuto una intensa gara contro il Modena. Soprattutto nella ripresa il Como è andato a più riprese vicino alla rete, col Modena salvato anche dalle prodezze del portiere Castelnuovo, il migliore fra i suoi. A tempo scaduto – col Modena da poco restato in 10 per una espulsione – l’azione decisiva col contatto in area fra Castelnuovo e Chinetti che cade a terra, per l’arbitro è rigore, lo tira Mazzara, l’estremo difensore ospite intuisce e devia con la punta delle dita ma la palla entra comunque in rete.

Il Como va a 50 punti, resta secondo ma ad un solo punto di lunghezza dal Parma bloccato questo pomeriggio sul 2-2; dietro di loro il vuoto.

Como-Modena 1-0

COMO: Loverre, Feola, Nucifero, Grilli, Andrealli, Lesjak, Papaccioli, Mazzaglia, Pisano, Mazzara, Chinetti. A disposizione Bovi, Bernasconi, Epifani, Burlacu, Le Borgne, Razi, Bulgheroni, Altomonte, Biggi, Cardozo, Manzi. All. Buzzegoli.

MODENA: Castelnuovo, Riccardi, Fomete, Surricchio, Stopelli, Casani, Lopes Gomes, Sarris, Schragl, Molara, Moratti. A disposizione Celenza, Fiorillo, Gualtieri, Buonaiuto, Heffa, Kumi, Mampuya, Colpo, Barozzini, Prandini, Galli. All. Rodriguez.

Arbitro: Vailati di Crema (Renzullo di Torre del Greco e Tomasi di Schio).

Marcatore: 487’ st Mazzara (Co) (rig,)

(foto: I festeggiamenti dopo il rigore trasformato dal Como)

15032025