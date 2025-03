Lombardia

LOMBARDIA – La provincia di Varese continua a essere un punto di riferimento per Confcommercio-Imprese per l’Italia. Durante l’assemblea nazionale tenutasi a Roma, Carlo Sangalli è stato rieletto per acclamazione alla guida della Confederazione per i prossimi cinque anni, garantendo stabilità in un periodo di profonde trasformazioni per il settore.

L’assemblea ha inoltre rinnovato la fiducia a due figure di spicco del territorio varesotto: Rudy Collini, presidente di Uniascom provincia di Varese, e Santino Taverna, presidente nazionale e provinciale di Fimaa. Entrambi restano membri del Consiglio nazionale, confermando il peso della provincia nel panorama associativo. Inoltre, Maurizio Bernasconi è stato riconfermato nel Collegio dei Probiviri.

Grande soddisfazione è stata espressa da Rudy Collini, che ha sottolineato l’importanza di questa conferma per il tessuto economico locale: “Il nostro impegno continua con determinazione per dare voce alle esigenze delle imprese varesotte e del comparto terziario. La conferma nel Consiglio nazionale rappresenta un orgoglio e un’opportunità per consolidare il lavoro svolto e rafforzare il legame tra il sistema nazionale e il nostro territorio. In un contesto economico complesso, il sostegno alle imprese passa da strategie concrete e da un confronto costante con la Confederazione”.

Anche Santino Taverna ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, evidenziando i progressi della Fimaa, la Federazione degli agenti immobiliari: “Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita significativa, sia in termini di rappresentanza sia nell’offerta formativa. La professionalizzazione del settore è una priorità assoluta: il corso di laurea alla Sapienza di Roma e il programma di alta formazione all’Università dell’Insubria di Varese ne sono un esempio concreto. Continueremo su questa strada, perché la preparazione degli agenti immobiliari è una leva strategica per il futuro della categoria”.

Nel suo intervento, Carlo Sangalli ha ribadito l’importanza dell’innovazione e della rappresentanza territoriale per il futuro del settore terziario: “L’azione di Confcommercio deve rispondere alle grandi trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali in corso. Il nostro obiettivo è rafforzare la rete associativa e offrire strumenti concreti per accompagnare le imprese nel cambiamento, valorizzando il ruolo strategico del settore per la crescita del Paese”.

Con queste conferme, Confcommercio si proietta verso il futuro con una governance solida e un impegno costante a supporto delle imprese italiane.

