SARONNO – Si è spento ieri venerdì 14 marzo all’età di 90 anni Augusto Rezzonico, ex sindaco di Saronno, politico e dirigente d’azienda, figura di spicco della Democrazia Cristiana e delle Ferrovie Nord Milano. La notizia della sua scomparsa si è diffusa fra i saronnesi nel pomeriggio odierno.

Nato a Saronno il 7 dicembre 1934, Rezzonico si laureò in medicina a Milano, conseguendo nel 1968 la libera docenza in semeiotica medica. Dopo un periodo di attività come medico e docente di medicina preventiva del lavoro, decise di dedicarsi alla politica. Attivo nella Democrazia Cristiana, ricoprì ruoli di rilievo, tra cui segretario locale a Saronno e provinciale a Varese dal 1983 al 1987, entrando anche nella direzione regionale lombarda e nel consiglio nazionale del partito. Politicamente vicino a Ciriaco De Mita, si distinse per il suo impegno amministrativo.

Dal 1964 al 1980 guidò il Comune di Saronno come sindaco, lasciando un’impronta importante sulla città. Parallelamente, dal 1979 al 1988 fu presidente delle Ferrovie Nord Milano. Sotto la sua gestione, l’azienda, in difficoltà economica con un disavanzo di oltre 27 miliardi di lire nel 1983, tornò in utile grazie anche a finanziamenti pubblici per mille miliardi di lire concessi nel 1986. Promosse interventi strategici come il raddoppio della tratta Saronno-Busto Arsizio e la realizzazione della ferrovia Busto Arsizio-Malpensa Aeroporto. Inoltre, diversificò le attività del gruppo Fnm, trasformandolo in una holding con interessi nel settore immobiliare, nel trasporto aereo e nella navigazione lacustre. Durante il suo mandato, il titolo Fnm si rivalutò di 600 volte in Borsa.

Nel 1987 fu eletto senatore della Repubblica nelle file della Dc, ma nel 1992 non riuscì a confermare il seggio. Nello stesso anno, il suo nome emerse nelle inchieste di Mani Pulite relative alla fornitura di materiale rotabile per le Ferrovie Nord Milano e quelle al suo ruolo nella segreteria provinciale della Dc di Varese.

Intorno alla famiglia, la moglie Enrica i figli Paolo e Marco, si riuniranno amici, parenti e tutto il mondo politico e istituzionale saronnese lunedì 17 marzo alle 15 per il funerale che sarà celebrato nella chiesa della Regina Pacis in via Roma.

