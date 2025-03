Politica

SARONNO – Lo scenario politico saronnese resta in stand by mentre Ilaria Pagani costruisce il suo centrosinistra in attesa di sapere se Augusto Airoldi scenderà in campo nel centrodestra è ancora fumata nera. L’obiettivo era trovare una quadra entro questa settimana ma le trattative sembrano essere impantanate.

Gli incontri si susseguono e dopo quello di ieri proseguiranno anche nel weekend. Circostanza che da l’idea non solo della fretta ma anche delle difficoltà. Il nodo? Sempre lo stesso il candidato sindaco e gli equilibri. Rienzo Azzi e Mariassunta Miglino sono i due nomi sul piatto. Ma si parla anche di candidature, di ruoli in Giunta e vicesindaco. Poche le novità rispetto alle indiscrezioni di questi giorni a parte il ritorno di uno dei Gilli. Le ultime ipotesi non sembrano entusiasmare gli alleati che sono stati già molti chiari su posizioni e scelte indigeste. Del resto l’obiettivo è trovare una quadra su tutto per proporre ai saronnesi un centrodestra unito senza discussioni o problemi per l’intera campagna elettorale. Un’alleanza in cui tutti credono molto ma solo se funzionale e apprezzata da base ed elettori. Insomma insieme convintamente e con determinazione ma non “ad ogni costo”. E così si apre la possibilità di nuovi scenari.

All’opera in attesa di sciogliere la riserva anche gli attivisti di M5s Saronno: l’obiettivo è essere presenti con una corsa autonoma come civica o con il simbolo pentastellato.

Scelta fatta invece per Azione che ieri ha confermato di voler essere presente con una civica a sostegno di Ilaria Pagani. Vicina a questa scelta anche Tu@Saronno dove l’ipotesi di entrare alla coalizione di centrosinistra è sempre più concreta. Silenzio invece per Saronno Civica dove si sta discutendo se optare per una corsa solitaria a sostegno di Augusto Airoldi: il confronto tra falchi e colombe prosegue serrato.

