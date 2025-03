Città

SARONNO – A Limbiate torna all’asta la storica Città Satellite è questa la notizia più letta ieri venerdì 15 marzo su ilSaronno.

A Saronno il Partito Democratico ha ufficializzato la candidatura di Ilaria Pagani per le prossime elezioni comunali. La scelta punta su una figura impegnata per rilanciare la città con un programma basato su innovazione e partecipazione.

A Gerenzano il sindaco Campi e l’assessore Castagnoli scrivono al Governo e ai cittadini per affrontare il problema dello spaccio nei boschi. L’appello chiede interventi concreti e un maggiore coinvolgimento della comunità per contrastare il fenomeno.

Trionfo per i saronnesi Fagioli e Grego nel tiro con l’arco a cavallo. I due atleti hanno guidato la squadra italiana alla vittoria in una competizione internazionale in Spagna, confermando il talento e la crescita di questa disciplina.

Alla stazione di Milano Centrale Trenord inaugura il Digital Gate, una nuova modalità di accesso ai treni con biglietti cashless e supporto via WhatsApp. L’innovazione punta a rendere i viaggi più semplici e veloci per i passeggeri.

