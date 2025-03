Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Torna il calcio del campionato Primavera 2 allo stadio di corso della Vittoria di Caronno Pertusella, casa del Como che questo pomeriggio ospita il Modena, fischio d’inizio alle 14.30.

I lariani sono attualmente al secondo posto in gradutoria con 47 punti, alle spalle del Parma che ne ha 50, staccate tutte le altre. Per gli sportivi locali un’altra buona occasione per assistere ad una partita di alto livello tecnico e con i campioni del futuro, oltre tutto con ingresso gratuito per il pubblico, che in queste occasioni è sempre molto numero (e non mancano mai gli addetti ai lavori).

(foto arcivio: il Como versione Primavera sul campo di gioco dello stadio di corso della Vittoria durante un’azione di gioco di un precedente match di campionato)

15032025