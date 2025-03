Saronnese

GERENZANO – Le majorettes Gerenzano SC si preparano per un’importante sfida: nella giornata di domani 16 marzo, le atlete scenderanno in campo a Cantalupa (Torino) per partecipare al 1° Campionato Nazionale di Majorettes, un evento storico organizzato dalla FITw, federazione affiliata al CONI. Un’opportunità unica per le majorettes di Gerenzano, che competono con due esercizi per guadagnarsi un posto ai Mondiali IBTF, che si terranno all’Inalpi Arena di Torino il 2 e 3 agosto 2025.

Il Campionato Nazionale rappresenta una novità assoluta all’interno del panorama sportivo italiano e segna un traguardo importante per la disciplina delle majorettes. Per le ragazze di Gerenzano, l’appuntamento di Cantalupa è un momento cruciale per mettere in mostra il frutto di mesi di allenamenti e preparativi, ma anche per ambire a un prestigioso obiettivo internazionale.

Il clima è di grande fermento: le atlete si stanno preparando con intensi allenamenti in palestra, sotto la guida dello staff tecnico, che sta facendo ogni sforzo per ottimizzare le performance in vista della competizione. “È un momento importante per tutte noi – afferma Miriam Busnelli, responsabile del gruppo – ogni esercizio conta e l’obiettivo di qualificarsi per i Mondiali è davvero stimolante. Siamo pronte a dare il massimo!”

L’interesse per la disciplina delle majorettes continua a crescere, e questo campionato, che ha fatto il suo ingresso ufficiale sotto l’egida del CONI, è un segno tangibile della sua evoluzione e del riconoscimento che merita.

