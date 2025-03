iltra2

VEDANO OLONA – Le “Pulizie di primavera”, evento ecologico atteso per oggi, sabato 15 marzo a Vedano Olona, sono state annullate a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le guardie ecologiche volontarie (Gev), il Parco Valle del Lanza e la Protezione civile, aveva come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza nella pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo via Baracca, il sentiero del guado e la zona adiacente all’eliporto.

La decisione di annullare l’evento è stata presa dagli organizzatori per garantire la massima sicurezza di tutti i volontari che avrebbero partecipato alla giornata ecologica. Inizialmente l’appuntamento era stato fissato per sabato pomeriggio alle 14.30 con ritrovo nella piazzetta della Pace, dove i partecipanti sarebbero stati invitati a presentarsi muniti di gilet catarifrangente e guanti adeguati per la raccolta dei rifiuti.

Gli organizzatori fanno sapere che la manifestazione sarà rinviata a una nuova data, che sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune di Vedano Olona e delle associazioni coinvolte. Rimane comunque l’impegno a promuovere iniziative volte alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione della comunità sui temi dell’ecologia e della cura del territorio.

(foto archivio: una analoga iniziativa che si è svolta recentemente nella zona)

15032025