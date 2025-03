Calcio

SARONNO / TRADATE – Tanti appuntamenti questo fine settimana per quanto concerne il calcio locale, con alcuni anticipi anche nella giornata odierna, di sabato. Si gioca, salvo diversamente indicato, alle 14.30.

Ferma la serie D per il Torneo di Viareggio, nelle categorie minori si è giunti alle 27′ giornata.

In Eccellenza questo pomeriggio alle 15 si giocherà il derby locale Vergiatese-Sestese ed alle 20.30 Fbc Saronno-Mariano con arbitro Marco Rastellino di Seregno (assistenti Giovanni Arrigoni di Brescia e Gabriele Terlizzi di Bergamo) e Sedriano Meda. Per quanto concerne le altre gare in calendario, si terranno invece “regolarmente” domenica pomeriggio con inizio alle 14.30. Sono Caronnese-Cinisello con arbitro Andrea Malagnino di Castelfranco Veneto (Andrea Caccia di Bergamo e Edoardo Allegri di Mantova), Legnano-Ispra, Rhodense-Base 96 Seveso, Robbio Libertas-Lentatese, Solbiatese-Casteggio; alle 15 è prevista Ardor Lazzate-Pavia con arbitro Riccardo Mainini di Busto Arsizio (Vincenzo Camporeale di Lodi e Miki Ravelli di Bergamo). Ci si sposta quindi all’anticipo in blocco della 34′ giornata, tutta prevista mercoledì 19 marzo con gare alle 20.30: Base 96 Seveso-Pavia, Cinisello-Casteggio, Legnano-Ardor Lazzate, Lentatese-Ispra, Mariano-Sestese, Meda-Solbiatese, Rhodense-Fbc Saronno, Robbio Libertas-Caronnese e Sedriano-Vergiatese.

Domenica tutte le altre gare. In Promozione Academy Uboldo-Besnatese con arbitro Giacomo Callegari di Bergamo (Ruhul Rahaman di Varese e Francesco Pullara di Varese), Cob 91-Ceriano Laghetto con arbitro Nicolò Panaino di Busto Arsizio (Tiziana Frasson di Busto Arsizio e Aurora Anastasi di Busto Arsizio), Castanese-Aurora Cmc con arbitro Valeria Sardi di Chiari (Matteo Meroni di Chiari e Nicola Belotti di Chiari), Universal Solaro-Gavirate con arbitro Samuele Tacca di Busto Arsizio (Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Mattia Carlucci di Legnano).

In Prima categoria nel girone A Tradate Abbiate-Amici dello sport con arbitro Emanuele Roveda di Varese; nel girone B Gerenzanese-Bulgaro con arbitro Lorenzo De Munari di Bergamo, Limbiate-Menaggio con arbitro Giuseppe Nardo di Monza, Portichetto Luisago-Atletico Lomazzo con arbitro Paolo Otta di Crema, Monnet Xenia-Rovellasca 1910 con arbitro Filippo Nettis di Monza e lo scontro al vertice Sc United-Bovisio Masciago con arbitro Matteo Bertoletti di Milano.

In Seconda categoria nel girone Z Amor sportiva-Borsanese con arbitro Riccardo Cerami di Busto Arsizio, Cistellum-Samarate con arbitro Kevin Palmarini di Busto Arsizio, Lonate Ceppino-Busto 81 con arbitro Federico Cantù di Varese, Pro Juventute-Ardor con arbitro Alberto Manca di Busto Arsizio. Nel girone R Cogliatese-Figino con arbitro Matteo Molena di Seregno e Giussano-Dal Pozzo con arbitro Andrea Consonni di Seregno.

In Terza categoria Airoldi Origgio-Azzurra Mozzate con arbitro Paolo Marchese di Busto Arsizio.

(foto Dal Pozzo)

15032025