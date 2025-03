Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge continue. Le precipitazioni saranno costanti per tutta la giornata, con un accumulo complessivo di circa 29 mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 11°C. I venti soffieranno moderati al mattino da Nord-Nordovest, per poi diminuire d’intensità nel pomeriggio e provenire da Nord. È stata emessa un’allerta meteo per pioggia, data la persistenza delle precipitazioni.

In Lombardia, il maltempo interesserà gran parte della regione, con piogge diffuse e locali temporali su pianure e aree pedemontane. Sulle Orobie, invece, sono previste nevicate deboli per tutta la giornata. I venti saranno generalmente deboli orientali, con una rotazione a nord-est nel corso delle ore.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo sarà simile a Saronno, con cieli coperti e piogge persistenti. A Tradate, le temperature saranno leggermente più basse, con una minima di 7°C e una massima di 9°C, mentre a Lazzate si prevedono precipitazioni più abbondanti nel pomeriggio, con accumuli fino a 27 mm e una massima di 10°C. Anche per Lazzate è stata emessa un’allerta meteo per pioggia.

