Eventi

SARONNO – Manca ormai poco all’inizio della quarta edizione di Giorni diVersi, il festival di poesia che dal 16 al 23 marzo 2025 animerà la città di Saronno con incontri, letture, spettacoli e performance artistiche. Ad anticipare l’evento, sabato 15 marzo, un’anteprima d’eccezione: l’inaugurazione della mostra FOTOgrafia: un percorso tra immagini e poesia, a cura di Gigi Tramezzani e Paolo Sambrotta.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 in Sala Nevera, in viale del Santuario 2. Qui il pubblico potrà immergersi in un’esposizione che intreccia immagini e parole, dando vita a un dialogo inedito tra fotografia e poesia. Ogni pannello esposto seguirà un originale percorso visivo: un primo scatto in bianco e nero, seguito da una rappresentazione fatta di parole, per poi tornare alla fotografia iniziale, questa volta arricchita dal colore. Un gioco di sguardi e interpretazioni che invita a riflettere sul rapporto tra immagine e linguaggio poetico.

I curatori della mostra spiegano come la poesia parli alla fotografia e che ritrovi, nelle parole, la possibilità di prolungare l’istante dello scatto. spiegano gli artisti. FOTOgrafia non si limita a esporre immagini e versi, ma accompagna il visitatore in un viaggio personale, dove ogni osservatore può trovare nuove connessioni e significati, trasformando l’esperienza in qualcosa di intimo e unico.

La mostra sarà visitabile fino al termine del festival con i seguenti orari: da mercoledì a sabato dalle 16 alle 18, e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.

L’arte visiva e la parola scritta si fondono in FOTOgrafia, offrendo un’anteprima perfetta per Giorni diVersi e per l’esplorazione del tema di quest’anno: L’Altro. Una riflessione sulla diversità e sul dialogo che attraverserà tutti gli eventi in programma, trasformando Saronno in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti