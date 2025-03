Città

SARONNO – Oggi, sabato 15 marzo, si tiene una visita guidata alla chiesa di San Francesco. L’iniziativa è organizzata dai volontari dell’associazione Cantastorie, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta della storia e delle curiosità artistiche di uno dei luoghi più suggestivi della città.

Il ritrovo è previsto alle 15.30 in piazza San Francesco, all’ingresso della chiesa. La visita si svolgerà in un unico turno e sarà a offerta libera: il ricavato sarà destinato ai restauri della struttura.

La chiesa di San Francesco, situata nel cuore storico di Saronno, rappresenta una preziosa testimonianza architettonica e culturale. Risalente al XIII secolo e successivamente ampliata e modificata, custodisce al suo interno importanti opere d’arte, come affreschi del XVI secolo recentemente restaurati. Durante la visita sarà possibile conoscere anche alcuni aspetti meno noti, come le vicende storiche legate alla presenza francescana in città e le peculiarità architettoniche del complesso.

(foto archivio: una veduta della chiesa di San Francesco a Saronno)

