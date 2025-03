Città

SARONNO – Domenica 16 marzo il Comune di Saronno invita tutti i cittadini a partecipare alla camminata e pedalata “O a piedi o in bici“, organizzata per scoprire e sperimentare i percorsi di collegamento tra il quartiere Matteotti e il centro cittadino.

Il ritrovo è fissato per le ore 10 in piazza Amendola, mentre l’arrivo sarà in piazza Libertà. L’iniziativa rappresenta un’occasione per esplorare direttamente le nuove infrastrutture ciclabili realizzate dal Comune, con l’obiettivo di rendere Saronno più verde, sicura e facilmente percorribile.

L’evento vuole anche sensibilizzare la comunità sull’importanza di scegliere forme di mobilità sostenibili per migliorare la qualità della vita urbana.

(foto: un precedente evento che si è tenuto nella zona, nel segno delle due ruote)

15032025