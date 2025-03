Città

SARONNO – Con l’arrivo della primavera torna anche a Saronno l’allerta processionaria del pino, parassita che rappresenta una seria minaccia per le piante di conifere, come pini e cedri, e può provocare irritazioni cutanee e problemi respiratori a persone e animali domestici, soprattutto nei soggetti più sensibili. Proprio per contrastare efficacemente questa infestazione, il Comune ha emesso un’ordinanza che invita i cittadini a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione e nel controllo della diffusione del parassita.

In particolare, l’ordinanza comunale prevede che tutti i proprietari o gestori di aree verdi private e gli amministratori di condominio eseguano accurati controlli per individuare eventuali nidi del parassita. Nel caso siano riscontrate infestazioni di processionaria, è obbligatorio procedere tempestivamente alla rimozione dei nidi e all’attivazione delle procedure per l’eliminazione delle larve, rivolgendosi a personale specializzato per evitare rischi per la salute.

Non solo le aree private: l’amministrazione invita i cittadini a collaborare anche segnalando eventuali infestazioni su suolo pubblico. Per farlo basterà inviare una semplice email al Nucleo Progetti Energetici del Comune, utilizzando l’indirizzo [email protected]. Questo permetterà agli uffici tecnici comunali di intervenire rapidamente con gli opportuni trattamenti e di limitare così la diffusione della processionaria.

Particolare attenzione è stata posta sulle conseguenze per chi non rispetterà le disposizioni previste dall’ordinanza: gli ispettori ambientali del comune hanno infatti il compito di effettuare controlli mirati e, in caso di violazioni, procederanno con verbali e multe. Tutti i costi degli interventi, compresi quelli necessari per la rimozione delle infestazioni accertate dagli ispettori, saranno interamente a carico dei proprietari inadempienti.

Contenere tempestivamente la diffusione della processionaria è essenziale per prevenire danni significativi alle alberature e rischi per la salute pubblica, specialmente per bambini e animali domestici, particolarmente vulnerabili alle irritazioni provocate dalle larve del parassita.

