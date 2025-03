Cronaca

SOLARO – Un trattore si è ribaltato ieri sera, venerdì 14 marzo, lungo corso Berlinguer. Inizialmente l’incidente sembrava molto grave, tanto da richiedere l’intervento urgente dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Rho. Coinvolte due persone, un ragazzo di 16 anni e un uomo di 53 anni, entrambi soccorsi sul posto da un’ambulanza della Croce Azzurra e dall’automedica.

Nonostante la preoccupazione iniziale, fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno serie del previsto: i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde, quindi con lievi conseguenze.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ingresso del campo sportivo e sono tante le persone che si sono fermate per assistere alle operazioni di soccorso.

Per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo pesante, corso Berlinguer è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo. Il Comune ha avvisato tempestivamente i cittadini della situazione con un messaggio WhatsApp inviato intorno alle 20,42, invitando gli automobilisti a percorrere vie alternative. Sul posto anche gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti