CARONNO PERTUSELLA – Stamattina, sabato 15 marzo, l’incrocio tra via Favini e via 25 Aprile è stato teatro di un incidente che ha visto coinvolte due automobili. Erano circa le 9:40 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro.

A farne le spese, fortunatamente in maniera non grave, le due conducenti: una donna di mezza età, intorno ai 40 anni, e un’anziana di 75. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati da alcuni presenti che hanno chiamato il numero unico delle emergenze.

Un’ambulanza della Croce Azzurra ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, prestando le prime cure alle due donne. Entrambe, in codice verde, sono state poi trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per accertamenti.

Il traffico è stato gestito dagli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella che si sono dedicati ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità, in quello che appare come un impatto frontale-laterale.

