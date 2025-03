news

Shiba Inu (SHIB) è la seconda meme coin più importante per capitalizzazione di mercato a livello globale, un elemento fondamentale che non può essere ignorato.

Il suo andamento è in parte rappresentativo della situazione generale delle meme coin, ma non è l’unico fattore in gioco. Shiba Inu, infatti, sta affrontando una crisi d’identità, che porta molti a dubitare se possa ancora essere considerata un “buon investimento”.

Questo nonostante gli sforzi degli addetti ai lavori, che hanno cercato di evidenziare il “valore” del progetto. I tempi in cui il token volava sulle ali della mania per le meme coin canine sono ormai lontani, soprattutto ora che Dogecoin (DOGE) non è più l’asset speculativo che fu un tempo.

Shiba Inu era emersa come “l’altra Dogecoin”, beneficiando di una sorta di gloria riflessa e di alcuni elementi distintivi propri.

Ma cosa resta oggi di SHIB? Certo, questa meme coin si è evoluta in un ecosistema più strutturato, ma quanto valore offre realmente?

Uno swap, un progetto di metaverso (oggi di scarso interesse) e altri strumenti giustificano davvero una capitalizzazione superiore ai 7 miliardi di dollari? Se confrontata con la media del valore tecnico delle altre meme coin (che in generale offrono poca utilità), la risposta è sì.

Tuttavia, se invece consideriamo i reali fattori che guidano i rialzi di questi token, la risposta è più incerta. Ciò che influenza i prezzi del token è soprattutto la FOMO, ovvero quell’eccitazione speculativa che porta il token a diventare virale e spinge gli investitori a comprarlo in massa.

Shiba Inu può ancora essere una meme coin capace di scatenare il panico tra gli investitori? Probabilmente no, soprattutto in assenza di un vero catalizzatore.

Oggi le meme coin non si limitano più a rappresentare semplici cani: il settore è molto più variegato e competitivo, rendendo più difficile emergere.

Questo potrebbe significare che Shiba Inu non rivedrà mai più i fasti del passato e che il valore del token sia destinato a un lento e inesorabile declino. Il fatto che, in questo ciclo, non sia riuscita nemmeno ad avvicinarsi ai massimi precedenti è stato, in questo senso, un primo segnale di allarme, evidenziando il problema.

Il calo di capitali che si osserva oggi in un grafico desolante rappresenta solo una fase intermedia di quello che potrebbe essere un trend irreversibile.

MIND of Pepe (MIND) anticipa il mercato?

Come può un semplice investitore comprendere tutte le dinamiche di un mercato, come quello delle meme coin, influenzato da una molteplicità di fattori?

Un aiuto sembra arrivare da MIND of Pepe (MIND), un nuovo progetto nel settore delle meme coin che offre analisi di mercato alla sua community.

Attraverso lo studio delle interazioni sui social media e l’analisi dei profili degli utenti, MIND of Pepe è in grado di prevedere bull market e bear market per diversi token.

Uno degli elementi che muovono il prezzo è la popolarità di un token e il “quanto se ne parla” nelle community; un fattore che alimenta la FOMO intorno al token stesso.

Se il livello di discussione supera una certa soglia, è probabile che si stia per innescare un bull market. Se invece l’interesse scende sotto certi livelli, il token perde attrattiva, segnalando il momento giusto per vendere.

MIND of Pepe raccoglie queste informazioni e le condivide con i membri della sua community, che possono così decidere se investire o chiudere posizioni sui token analizzati.

Ma chi può accedere a queste informazioni? Tutti coloro che acquistano e mettono in staking il token $MIND, la crypto emessa da MIND of Pepe. Questo meccanismo crea una forte domanda del token, aumentando le possibilità di una crescita significativa del suo prezzo.

Attualmente, MIND of Pepe è ancora in fase di prevendita, con il token MIND acquistabile al prezzo speciale di 0,0035095 dollari, una cifra considerata molto interessante.

Con oltre 7,3 milioni di dollari già raccolti, la prevendita di MIND of Pepe sta dimostrando l’enorme interesse suscitato da questo progetto, potenzialmente rivoluzionario, all’interno del settore crypto.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.