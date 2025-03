Softball

CARONNO PERTUSELLA – Prende il via oggi il Trofeo delle Prealpi, storico appuntamento che segna l’inizio della stagione del softball. La manifestazione si svolgerà tra i diamanti di Caronno Pertusella, Legnano e Bollate e, come da tradizione, si articola in più tornei per coinvolgere squadre di diversi livelli del “batti e corri”.

Questo fine settimana si disputerà il Memorial Dusi, con alcune partite di rilievo in programma. Tra gli incontri più attesi, spicca la sfida tra l’Italia Under 18 e il Rheavendors Caronno, che si giocherà oggi alle 11 sul diamante di Bariola. Sempre sullo stesso campo, alle 17, la nazionale italiana U18 affronterà le pari età della Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno nella giornata di domani, domenica 16 marzo, con le premiazioni previste a Bollate.

La prossima settimana, da venerdì 21 a domenica 23 marzo, sarà invece la volta del Prealpi A, torneo che vedrà impegnate diverse squadre di club. Tra queste, oltre alle locali Rheavendors Caronno, Mkf Bollate e Inox Team Saronno, ci saranno anche le formazioni del New Bollate, le olandesi Sparks 1 e 2, le ceche dello Joudrs Praga e le Ttt Tiger.

