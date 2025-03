Groane

SOLARO – Riapre oggi per la stagione estiva l’Extrachiosco, il bar del Parco Vita gestito dalle cooperative del terzo settore Energicamente e Stripes in convenzione con il Comune di Solaro. Nei mesi di bella stagione, il chiosco rappresenta il punto di riferimento per le attività straordinarie e la frequentazione quotidiana dell’area verde centrale del paese. Non un semplice bar ma un progetto sociale che oltre al servizio pubblico propone eventi, laboratori e incontri affinché la comunità sia la vera protagonista dell’iniziativa.

In occasione dell’evento di riapertura del chiosco di via Borromeo sarà organizzato un laboratorio naturale per famiglie con bambine e bambini di tutte le età a cura di Stripes a partire dalle 15.

Dalla riapertura, il bar, in seguito, avrà i seguenti orari: lunedì giornata di chiusura, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Il momento della riapertura di Extrachiosco per noi rappresenta sempre l’occasione per inaugurare l’arrivo della bella stagione. Speriamo il meteo sia clemente per tutto il periodo, per permettere a tanti cittadini di godere della bellezza del nostro parco e dei servizi di Extrachiosco. Negli anni l’iniziativa è diventata il centro di moltissimi eventi e laboratori, soprattutto per le famiglie, ma non solo. Un punto di riferimento per il territorio per le attività all’aria aperta e per la diffusione della cultura del rispetto e dell’amore per la natura».

