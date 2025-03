Cronaca

TRADATE – Un allarme lanciato al 118 per una persona ferita a coltellate, ma all’arrivo dei soccorsi il presunto aggredito è svanito nel nulla. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Giacomo Bianchi, una strada secondaria della Sp2, caratterizzata dalla presenza di poche abitazioni e di campi coltivati.

Attorno alle 23.55 la chiamata di emergenza è arrivata alla centrale Areu intorno alla mezzanotte, segnalando un ferito in gravi condizioni. Sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica in codice rosso, mentre i carabinieri della stazione di Saronno sono stati allertati per accertare quanto accaduto.

Tuttavia, una volta raggiunta via Bianchi, né il personale sanitario né le forze dell’ordine hanno trovato alcun ferito. Sono in corso accertamenti sull’utenza telefonica da cui è partita la segnalazione, che si è rivelata infondata. I carabinieri proseguono le indagini per chiarire l’origine dell’allarme e verificare eventuali responsabilità.

