SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Neppure il tempo di riprendersi dallo spettacolo dello scorso weekend, con il trionfo di Saronno per 3-1 contro Caronno e l’arresto inaspettato della capolista Limbiate per mano di Vero Volley, che è già tempo di scendere in campo per la 19esima del campionato nazionale maschile di Serie B.

E’ una classifica cortissima là in cima quella del girone A: Saronno nell’ultimo turno ha rosicchiato un punticino a Limbiate, che rimane comunque capolista (40 punti) ma solamente con due lunghezze di vantaggio. A inseguire ci sono Garlasco, a meno 3 dalla vetta, e Cirié, staccata di 5 punti dal primo posto. Più distante Caronno, appaiata insieme allo Yaka Volley a quota 31.

Il menu della 19esima giornata sarà molto ricco ed entusiasmante: ad aprire le danze sarà Saronno, impegnata alle 18:00 in trasferta contro una Vero Volley fresca della vittoria di sabato scorso al tie-break a Limbiate. Poi toccherà al derby varesino Caronno-Yaka Volley, con fischio di inizio alle 20:00. Alle 20:30 invece comincerà il match più atteso di questo turno: Limbiate è chiamata in trasferta a Garlasco, uno scontro diretto che potrebbe rimischiare per l’ennesima volta le carte nell’avvincente corsa alla vetta del girone.

Oggi in serata su IlSaronno i risultati dei match!