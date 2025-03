Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo del sindaco emerito Pierluigi Gilli di Augusto Rezzonico storico protagonista della politica saronnese e della Dc scomparso venerdì 15 marzo. Ecco il testo integrale

Alla bell’età di 90 anni, Augusto Rezzonico si è congedato dalla vita terrena, sino all’ultimo lucidissimo testimone della saronnesità.

Uomo dal multiforme ingegno: bravo medico e professore universitario anzitutto, politico di razza, efficace amministratore, Sindaco per quasi tre lustri, Senatore della Repubblica, presidente delle Ferrovie Nord. Un uomo del fare, efficiente. Negli anni del post boom ha plasmato Saronno e l’ha trasformata da grosso paese in città. Con luci ed ombre, secondo le modalità e con i mezzi di allora, le visioni urbanistiche e demografiche che agli occhi contemporanei possono apparire criticabili. Eppure nel mio ricordo restano anni di grande fermento, di sviluppo, di fiducia nel futuro; anni in cui la politica si imparava, coi tempi giusti, nelle sezioni dei partiti, vera scuola preparatoria di amministratori.

Come la Democrazia Cristiana in via Pietro Micca, da dove sono usciti tutti i sindaci di Saronno sino ad oggi, tranne una sola eccezione. Era lì che si imparava dall’esempio e dall’esperienza dei più grandi e dal costante riferimento alla dottrina sociale della Chiesa.

Altri tempi, si dirà. Io personalmente ne provo nostalgia, pur consapevole anche dei difetti di quella tradizione, poi sfociata in un crollo repentino. Di Augusto Rezzonico ricordo con gratitudine che fu proprio lui, potente ed affermato sindaco, ad invitarmi nel 1975 a candidarmi nella lista della Democrazia Cristiana alle elezioni comunali.

Avevo 19 anni, studente liceale, risultai primo dei non eletti, incominciai ad imparare; un onore ed un impegno per me frequentare il sindaco e i grandi esponenti democristiani di allora, che guardavo con soggezione. Ad Augusto Rezzonico devo, in certo qual modo, una grossa parte dell’impostazione della mia vita: la passione per la politica amministrativa. Provo dunque cordoglio per il Sindaco che ha guidato Saronno a lungo e che, al di là delle disavventure del tempo, era e sarà una figura fondamentale della nostra città, da ripensare e rivalutare con senso oggettivo.

Ora che ha concluso la sua lunga vita, riposi nella pace. Non potrò purtroppo essere presente di persona alle sue esequie; tuttavia, porgo le mie affettuose condoglianze alla sua famiglia, con stima e malinconia.

(Augusto Rezzonico fotografato da Agostino Castelnuovo)

