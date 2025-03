Calcio

CESATE – I gol di Iacovelli e Volpi: l’Sc United oggi pomeriggio ha battuto in casa, a Cesate, il Bovisio Masciago e l’ha raggiunta in vetta alla classifica, nel girone B di Prima categoria. Insomma, per il finale di stagione si annuncia un entusiasmante testa a testa, che appare dall’esito ancora tutto da scrivere.

Risultati

25′ giornata di Prima categoria: Cassina Rizzardi-Ardisci 1-2, Veniano-Itala 1-0, Gerenzanese-Bulgaro 1-1, Canzese-Montesolaro 0-0, Limbiate-Menaggio 2-2, Portichetto Luisago-Atletico Lomazzo 3-3, Monnet Xenia-Rovellasca 1910 1-4, Sc United-Bovisio Masciago 2-0.

Classifica

Sc United e Bovisio Masciago 53 punti, Rovellasca 1910 48, Ardisci 46, Montesolaro 45, Cassina Rizzardi 44, Menaggio e Portichetto Luisago 36, Canzese 32, Gerenzanese 30, Limbiate e Veniano 28. Itala 26, Bulgaro 22, Monnet Xenia 19, Atletico Lomazzo 14.

(foto Francesca D’Amadio: la gioia di Iacovelli e compagni per la vittoria del Sc United)

