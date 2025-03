Calcio

GERENZANO – Gerenzanese e Bulgaro rimediano un pari equilibrato caratterizzato da poche azioni offensive pericolose nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 16 marzo nel centro sportivo comunale di Gerenzano in occasione della venticinquesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Si sblocca il risultato al 34′ del primo tempo con la Gerenzanese che si porta avanti grazie alla realizzazione dal dischetto di Aloe che concretizza un calcio di rigore e firma l’1-0. La reazione degli ospiti è, però, fulminea con Gatti che, dopo solamente 3 minuti dallo svantaggio, insacca in rete il pallone del pareggio con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa entrambe le squadre trovano pochi spazi di gioco non riuscendo a creare particolari azioni offensive pericolose.

Con il pareggio odierno per 1-1, la Gerenzanese trova il dodicesimo risultato utile consecutivo grazie al quale conquista un punto che può risultare fondamentale in ottica salvezza. Discorso simile per il Bulgaro che, però, resta in zona play-out a sei lunghezze di distanza dalla zona della classifica di non retrocessione.