COGLIATE – Venticinquesima giornata del campionato di seconda categoria, la Cogliatese ospita il Figino, realtà importante del girone e stabilmente presente tra le prime tre posizioni in classifica.

Già dalle prime battute di gioco i biancoazzurri prendono in mano le redini della gara, costringendo gli ospiti a compattarsi nella propria metacampo. Un paio di buone occasioni, la prima al 10’ con Muraca che tenta di collo pieno da fuori, palla alta sopra la traversa, poi al 42’ filtrante col contagiri di Cimnaghi in direzione Borghi, l’esterno offensivo peró strozza la conclusione a tu per tu con l’estremo difensore avversario e gli calcia tra le mani.

Secondo tempo, stesso copione. Figino che fatica ad uscire, Cogliatese che spinge e crea pericoli ad oltranza. Cimnaghi impegna Santaniello con un buon rasoterra dal limite, tiro bloccato in due tempi. Poi Belotti stacca di testa tutto solo su corner, la zuccata è peró fuori misura. C’è anche un’altra grande chance per Borghi che, servito da Avella, è libero di prendere la mira da ottima posizione ma ancora una volta Santaniello si fa trovare pronto. Dopo i diversi tentativi, al 63’ arriva il fendente decisivo : palla persa sanguinosamente da un centrale biancoverde, Cimnaghi prima ringrazia, poi sgasa dalla trequarti seminando due avversari e infine con lucidità e freddezza anticipa l’uscita bassa del portiere, traversa interna e gran gol, 1-0.

Il Figino si rimette un po’ in carreggiata e alla caccia del pari spaventa in un paio di occasioni i padroni di casa. C’è una enorme palla gol di testa per Bellet al 71’, Borgonovo puó solo guardare e pregare, biglia che accarezza il palo e si spegne sul fondo. Ancora un’incornata, stavolta di Costantino, esce a lato per un nulla. La preghiera finale è al 91’ su una punizione battuta dentro dalla trequarti, traiettoria insidiosissima su cui peró si immola coraggiosamente Borgonovo sventando il pericolo. La Cogliatese tiene e porta a casa i tre punti, 1-0 il risultato finale.

Biancoazzurri che vincono e convincono, un’ottima prestazione ha garantito alla squadra di Biemmi il ritorno al successo dopo tre partite a bocca asciutta. Vittoria fondamentale per continuare a sognare con entusiasmo, i playoff sono ancora alla portata, ora serve continuità. Domenica prossima altra sfida decisiva, i biancoazzurri giocheranno di nuovo in casa contro la seconda in classifica, la Virtus Cermenate.

Cogliatese – Figino : 1-0

Cogliatese : Borgonovo, Pivato, Rose, Muraca, Pastore, Belotti, Pascale K., Corona, Avella, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Pellegatta, Zampieri, Chiari, Del Bianco, Ferrario, Pascale G., Ventrella, Ceglia, Sala. All. Biemmi

Figino : Santaniello, Fusetti, Hyso, Galetti, Manzi, Tagliabue, Santoro, Bellet, Borgia, Colombo, Vago. A disposizione : Livio, Leoni, Costantino, Molteni, Sciannamea, Fagioli, Orsenigo, Vigano, Paleari. All. Cattaneo

Marcatori : 18st Cimnaghi