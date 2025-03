Calcio

UBOLDO – La Pro Juventute torna a vincere mettendo ko l’Ardor Asd nella partita valida per la venticinquesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese disputata nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo nel primo pomeriggio di oggi 16 marzo.

Nonostante un completo dominio dei padroni di casa e numerose occasioni offensive create, il risultato si sblocca solamente allo scadere del primo tempo con bomber Colombo con un gran tiro di destro riesce a incrociare in rete portando avanti la Pro Juve. In avvio di ripresa, spinti anche dall’adrenalina del goal del vantaggio messo a segno poco prima del duplice fischio, la squadra di Uboldo riesce a raddoppiare le distanze questa volta con Montoli che spinge la palla del 2-0 in porta sugli sviluppi di un calcio di punizione nella tre quarti. Dopo uno scontro di gioco e l’arrivo di un’ambulanza per soccorrere l’attaccante della squadra ospite, la partita si chiude con il risultato di 2-0.

La Pro Juventute ritrova, così, tre punti che mancavano da cinque giornate grazie ad una vittoria arrivata in maniera semplice contro un avversario che non è mai riuscito ad impegnare l’estremo difensore. Dopo i risultati odierni, l’Ardor Asd scende in zona play-out a pari merito con l’Amor Sportiva mentre la Pro Juve vola all’ottavo posto della classifica a quota 35 punti a sei lunghezze di distanza dalla zona play-off.