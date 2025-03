Calcio

LAZZATE – Nel finale l’Ardor Lazzate suona la carica ma ormai è troppo tardi: la corazzata Pavia espugna anche lo stadio di via Laratta. Si è giocato domenica pomeriggio per la 27′ giornata del campionato di Eccellenza.

A segno i pavesi quasi subito, gol al 5′ di Ardemagni; il raddoppio che sembra chiuse il match al 21′ con il “solito” Poesio. La riaprono i brianzoli nel finale, rete di Spitaleri al 38′ ma ormai è troppo tardi per completare la rimonta con l’Ardor che dunque forse perde definitivamente il treno per le zone di vertice, ma resta in corsa per i playoff.

Risultati

27′ giornata. Sabato: Vergiatese-Sestese 0-2, Fbc Saronno-Mariano 0-0, Sedriano-Meda 3-0. Domenica: Caronnese-Cinisello 4-0, Legnano-Ispra 1-4, Rhodense-Base 96 Seveso 2-1, Robbio Libertas-Lentatese 0-0, Solbiatese-Casteggio 1-1, Ardor Lazzate-Pavia 1-2.

Classifica

Pavia 62 punti, Solbiatese 61, Caronnese 60, Rhodense 59, Mariano 53, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 40, Sestese 36, Cinisello e Legnano 32, Lentatese e Vergiatese 31, Sedriano 30, Casteggio e Ispra 29, Meda 23, Robbio Libertas 20, Base 96 Seveso 17.

(foto: l’Ardor Lazzate in campo oggi contro il Pavia per il big match del campionato di Eccellenza, che è ora giunto alla 27′ giornata)

16032025