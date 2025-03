Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Partita totalmente a senso unico per i padroni di casa quella disputata nel pomeriggio di oggi 16 marzo allo stadio comunale di Caronno Pertusella tra una straripante Caronnese e il Cinisello valida per la ventisettesima giornata del girone A di Eccellenza Lombardia.

La cronaca – I padroni di casa partono subito fortissimo facendo tremare la porta avversaria al 9′ del primo tempo con una doppia clamorosa traversa colpita prima da Malvestio e poi da Colombo. Il risultato si sblocca al 21′ con il capitano rossoblu Corno che concretizza dagli undici metri il rigore da lui conquistato portando in vantaggio la Caronnese. Il raddoppio arriva al 27′ con il goal di Zibert che insacca in porta con un gran colpo di testa sul perfetto cross dalla bandierina di Corno.

Nella seconda metà di gara i ritmi di gioco si abbassano, non varia, invece, il dominio della Caronnese che riesce ad allungare ancora con un gran bel goal di Colombo che devia di testa in porta la spizzata di Zibert sugli sviluppi di un corner calciato da Corno. La partita si chiude definitivamente con la rete del poker firmata da Zibert che trova la doppietta con un colpo di biliardo perfetto dal limite dell’area trova l’angolino basso alla destra del portiere facendo finire la partita con il risultato di 4-0.

La Caronnese conquista, dunque, altri tre importantissimi punti fondamentali per la lotta alla promozione in Serie D che adesso sembra sempre più vicina visto anche il pareggio odierno della Solbiatese distante adesso solamente una lunghezza di distanza. Il Cinisello subisce, invece, una pesante sconfitta in una partita nella quale non è riuscito a fermare l’inarrestabile offensiva avversaria. Dopo i risultati di oggi, la Caronnese resta al terzo posto del girone accorciando, però, a due punti le distanze dal capolista Pavia mentre il Cinisello resta a metà classifica a due lunghezze di distanza dalla zona play-out.

Caronnese-Cinisello 4-0

CARONNESE (4-3-3): Vergani; Lofoco, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Malvestio, Zibert, Cannizzaro (16’ st Savino); Corno (40’ st Oliviero), Colombo, Romeo (29’ st Paltrinieri). A disposizione Paloschi, Cerreto, Napoli, Tondi, Omoregbe, Sotelo Guerra. All. Ferri.

CINISELLO (4-3-3): Calabrò; Manta, Lazzaroni (1’ st Vario), Frigerio, Boni; Cesana (19’ st Caccianiga), Crimaldi (1’ st Principi), Ranzetti (1’ st Martini); Osnato (24’ st Piccirillo), Pardo, Chiodi. A disposizione Meneghel, Pellegrino, Silvestre, Stefanoni. All. Vianello.

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (Caccia di Bergamo e Allegri di Mantova).

Marcatori: 23’ pt Corno (Ca), 26’ pt Zibert (Ca), 31’ st Colombo (Ca), 46’ st Zibert (Ca).

Risultati

27′ giornata. Sabato: Vergiatese-Sestese 0-2, Fbc Saronno-Mariano 0-0, Sedriano-Meda 3-0. Domenica: Caronnese-Cinisello 4-0, Legnano-Ispra 1-4, Rhodense-Base 96 Seveso 2-1, Robbio Libertas-Lentatese 0-0, Solbiatese-Casteggio 1-1, Ardor Lazzate-Pavia 1-2.

Classifica

Pavia 62 punti, Solbiatese 61, Caronnese 60, Rhodense 59, Mariano 53, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 40, Sestese 36, Cinisello e Legnano 32, Lentatese e Vergiatese 31, Sedriano 30, Casteggio e Ispra 29, Meda 23, Robbio Libertas 20, Base 96 Seveso 17.

