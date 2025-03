Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno rimedia un pareggio molto equilibrato nella sfida disputata allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno con il Mariano Calcio nella serata di sabato 15 marzo valida per l’anticipo della ventisettesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

La cronaca – Nel primo tempo partono subito forte gli ospiti ma dopo pochi minuti il Saronno riesce a prendere le dovute precauzioni difensive riuscendo a chiudere le linee di passaggio agli avversari e concedendo pochi spazi di gioco. Dopo i primi 45 minuti di gara nei quali il Mariano è stato leggermente più pericoloso, nella ripresa è il Saronno a spaventare gli avversari con la conclusione di Schingo che, precisamente al 9′ del secondo tempo, colpisce in pieno il palo che nega l’1-0 ai padroni di casa.

La partita si chiude, così, con il risultato di 0-0 con entrambe le squadre che, non creando particolari azioni offensive pericolose, non hanno impegnato i rispetti estremi difensori. Visto il pareggio odierno, sia il Saronno che il Mariano conquistano un punto che non smuove particolarmente la classifica del girone A di Eccellenza Lombardia.

Fbc Saronno-Mariano 0-0

FBC SARONNO: Todesco; Ortolani, Bello (1’ st Alletto), Fasoli, Ruschena (47’ st Papasodaro); Cabezas (18’ st Proserpio 6), De Vincenzi, Favilla, Schingo (41’ st Brenicci); Mammetti, Locati. A disposizione Tucci, Sironi, Pedrocchi, Ferrari, Mazzone. All. Tibaldo.

MARIANO: Negri; Pelucchi, De Rosa, Beye, Calandra; Cannataro (21’ st Abbiati), Orellana Cruz, Di Noto (40’ st Mariani); Della Torre, Caldirola (29’ st Mancosu), Fumagalli. A disposizione Stropeni, Piombino, Esposito, Verga. All. Rione.

Arbitro: Rastellino di Seregno (Arrigoni di Brescia e Terlizzi di Bergamo).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-5. Ammoniti Locati, Favilla. Recupero 0-4.

