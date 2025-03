Calcio

UBOLDO – In Promozione oggi è il giorno della grande festa della capolista Baranzatese che con buon anticipo può già festeggiare il passaggio di categoria, è ormai irrangiubile. Per quanto riguarda le formazioni locali, pari 2-2 in trasferta per il Ceriano (gol cerianesi di Riboldi e Lorusso), l’Aurora Cmc ha espugnato il campo della Castanese grazie alla rete di Alberti mentre l’Universal Solaro ha vinto in casa con la segnatura di Latino. Mentre al fanalino di coda Academy Uboldo non è bastato il gol di Maugeri per evitare la sconfitta.

Risultati

25′ giornata: Canegrate-Baranzatese 0-2, Cob 91-Ceriano Laghetto 2-2, Olimpia-Accademia Bmv 1-0, Valle Olona-Luino 4-0, Castanese-Aurora Cantalupo 0-1, Universal Solaro-Gavirate 1-0, Verbano-Morazzone 1-1, Academy Uboldo-Besnatese 1-2.

Classifica

Baranzatese 68 punti, Besnatese e Morazzone 52, Universal Solaro 44, Aurora Cantalupo 39, Canegrate e Accademia Bmv 37, Cob 91 32, Ceriano Laghetto 29, Gavirate 28, Castanese 25, Olimpia Tresiana 24 punti, Luino 23, Verbano 22, Valle Olona 21, Academy Uboldo 16 punti.

(foto Paolozerbi.com: festa grande per la Baranzatese, che ha matematicamente vinto il campionato di Promozione)

