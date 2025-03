iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un nuovo spazio dedicato ai più piccoli per avvicinarli al mondo della lettura. Venerdì 14 marzo le educatrici dell’asilo nido comunale hanno inaugurato la biblioteca del nido, un progetto pensato per offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di prendere in prestito libri da portare a casa e restituire, proprio come in una vera biblioteca.

L’iniziativa nasce dopo il successo della “Biblioteca errante”, promossa dal programma Nati per leggere, e mira a rafforzare il legame tra i più piccoli e i libri fin dai primi anni di vita. Per realizzare lo spazio è stata fondamentale la collaborazione delle famiglie, che hanno contribuito donando libri, e il supporto della Baobab cooperativa sociale e della biblioteca civica di Castiglione Olona.

Grazie a questa sinergia, all’interno dell’asilo è stato allestito un ambiente accogliente e ricco di storie da scoprire, pensato per stimolare la curiosità e l’amore per la lettura nei bambini.

