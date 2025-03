Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza di nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Tuttavia, nella notte sono previste precipitazioni, con un accumulo di circa 3 mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 13°C. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Nordest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia, la giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni rilevanti. Nelle aree pedemontane potrebbero verificarsi deboli piovaschi nel pomeriggio, mentre sulle Orobie sono attese deboli nevicatefino al pomeriggio, con schiarite in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, per poi ruotare a sud-ovest.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo sarà simile a Saronno, con nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata. Tuttavia, nella notte a Tradate sono attese precipitazioni più consistenti, con un accumulo di circa 5 mm di pioggia. A Lazzate, invece, la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio, portando deboli piogge (6 mm), seguite da schiarite in serata. Le temperature massime oscilleranno tra 13°C e 14°C, con minime comprese tra 5°C e 8°C.

