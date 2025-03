Città

SARONNO – È stato al centro islamico il teatro del primo evento ufficiale e collettivo della campagna elettorale di Saronno per l’elezione del sindaco che guiderà la città fino al 2030.

Ieri sera, il centro islamico, nell’ambito delle celebrazioni del Ramadan, ha organizzato una cena di condivisione in occasione dell’iftar e ha invitato l’intero mondo politico saronnese.

Il portavoce del centro Saif Eddine Abouabid è stato molto chiaro annunciando la presenza del mondo politico e ringraziando tutti gli esponenti che hanno accettato l’appello del centro: “Abbiamo invitato tutti perché anche nella nostra comunità ci sono persone che votano un po’ tutti i partiti. È importante avere modo di conoscersi per vivere insieme l’intera quotidianeità dai momenti di festa a quelli significativi per la vita cittadina”.

Tra i presenti Obiettivo Saronno con la candidata sindaco Novella Ciceroni e Luca Davide, il Pd, rappresentato dal segretario Giorgio Marturano, dalla candidata Ilaria Pagani e dall’ex capogruppo Francesco Licata. Per la Lega, presenti l’ex consigliere Claudio Sala e il segretario Angelo Veronesi, oltre ad Agostino De Marco, ex consigliere di Forza Italia. Era presente anche l’ex sindaco Augusto Airoldi, insieme a diversi esponenti del consiglio comunale e della giunta uscente, tra cui Lucy Sasso, Mattia Cattaneo e Laura Succi.

Fratelli d’Italia, impegnato in incontri con il centrodestra – anche gli esponenti leghisti hanno lasciato l’evento in anticipo – ha inviato un messaggio di saluto: “In una società dove il dialogo e la convivenza sono fondamentali, ci auguriamo che questa serata possa essere vissuta da tutti con serenità e gioia. E’ fondamentale riconoscere il valore della convivenza basata sul rispetto reciproco e sulla partecipazione attiva alla vita sociale della nostra nazione.”

Obiettivo Saronno ha sottolineato il bell’esempio dato dalla comunità islamica con l’impegno e il coinvolgimento dei giovani, auspicando che lo stesso spirito possa caratterizzare la campagna elettorale e la politica locale.

L’intervento del segretario del Pd, Marturano, si è concentrato sulla ricchezza che la diversità porta alla città, mentre Veronesi per la Lega ha evidenziato come il centro islamico sia ormai un perno della vita cittadina.

La lunga serata si è conclusa con un invito sul palco per l’ex sindaco Augusto Airoldi (autore di un intervento energico ed entusiasta) e per le ex assessore Pagani e Succi, che hanno ricevuto un riconoscimento dal centro islamico per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni.

Succi ha posto l’accento sul lavoro svolto nel settore scolastico per favorire l’integrazione, mentre Pagani, in un momento di sincera emozione, ha rimarcato l’importanza della collaborazione per affrontare i problemi quotidiani.

Insomma un grande savoir-faire e fair play da parte di tutti i protagonisti che hanno dato una visione inedita del mondo politico con tavolate bipartisan.

