Fino a poche settimane fa, le meme coin erano estremamente popolari e il sistema Pump.fun ne generava quotidianamente in grandi quantità, con un impatto diretto estremamente positivo sull’ecosistema di Solana.

Oggi questa moda sembra essersi esaurita, travolta da numerosi progetti controversi e da una diluizione del valore fino a livelli insostenibili, con un conseguente ridimensionamento di Solana stessa.

Era chiaro a tutti da mesi che il prezzo raggiunto fosse quasi esclusivamente frutto della “meme coin mania”, ma vederlo scendere così rapidamente è comunque doloroso, soprattutto considerando che il declino potrebbe non essere ancora finito.

Solana è una delle preferite della community crypto, apprezzata come valida alternativa a Ethereum. Negli anni ha superato molte crisi, alcune ben peggiori di queste (come il crollo di FTX), ma è evidente che il momento attuale non sia tra i più favorevoli.

I ricavi delle transazioni su Solana sono calati del 93% in soli due mesi, anche se il confronto viene fatto rispetto al periodo del lancio della $TRUMP coin, la meme coin emanata da Donald Trump pochi giorni prima del suos secondo insediamento alla Casa Bianca, che aveva generato un picco anomalo nei ricavi.

Il TVL (Total Value Locked), ovvero la quantità di capitali bloccati sulla chain, si è dimezzato rispetto a gennaio, passando da circa 12 miliardi a 6 miliardi di dollari, con un calo analogo del token SOL.

C’è ancora spazio per Solana nel mondo crypto? Ovviamente sì, anche perché il suo valore attuale è ancora dodici volte superiore rispetto al minimo del bear market. Chi oggi proclama la fine di Solana sta solo cercando di alimentare il panico. Tuttavia, è evidente che esista un problema di fondo: il sistema deve offrire qualcosa di più oltre alle meme coin.

Quei livelli di prezzo e di ricavi devono essere raggiunti senza dipendere esclusivamente dalle meme coin, per tornare a competere direttamente con Ethereum per il secondo posto nella classifica delle blockchain più rilevanti.

Oggi questo obiettivo appare distante, dato che i capitali stanno defluendo dalla chain, ma è probabile che si tratti solo di una fase transitoria. Potrebbero bastare alcuni progetti di valore per riaccendere l’interesse della community e riportare Solana dove merita di stare.

All’orizzonte ci sono già alcune idee e novità che potrebbero cambiare la situazione molto presto.

Solaxy riporta il sereno in casa Solana?

Un nome di cui molto si parla in queste settimane, e che potrebbe cambiare la traiettoria di Solana, è Solaxy (SOLX), il primo layer 2 di Solana in arrivo sul mercato.

Si tratta di una blockchain alternativa nata per risolvere i problemi di congestione vissuti da Solana nella fase di massima frenesia del mercato delle meme coin.

Solaxy è oggi più che mai essenziale per il futuro di Solana. Sebbene i problemi di congestione non siano più attuali, potrebbero comunque ripresentarsi non appena il mercato delle meme coin tornerà in fermento.

Ma Solaxy non si limiterà a questo. Il suo vero valore risiede nel portare un progetto solido e innovativo all’interno dell’ecosistema Solana, un’esigenza cruciale in questo momento. Solana, infatti, ha bisogno di dimostrare ai suoi investitori di essere un ecosistema in espansione, non ancorato esclusivamente a un settore volatile e speculativo come quello delle meme coin. È necessario un piano di sviluppo che allarghi gli orizzonti del progetto, puntando su una crescita organica e sostenibile.

In questo contesto, un layer 2 come Solaxy sembra essere la soluzione ideale, poiché offre quella stabilità necessaria per attirare nuovi capitali.

Questo primo passo verso qualcosa di più strutturato, duraturo e con ampi margini di crescita, potrebbe inaugurare un vero e proprio trend futuro legato ai layer 2 su Solana.

Se Solaxy riuscirà ad affermarsi come previsto dalle aspettative, potremmo presto assistere alla nascita di molti altri progetti simili, con Solaxy che si posizionerebbe come leader del settore. Questa è un’ipotesi molto promettente per il token SOLX, che in questo scenario diventerebbe il simbolo di un mercato altamente dinamico.

Attualmente, il token Solaxy è offerto in prevendita e ha già raccolto oltre 26 milioni di dollari di investimenti. È ancora possibile acquistare il token $SOLX al prezzo di lancio di 0,001662 dollari.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.