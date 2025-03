Città

SARONNO – OItre alla notizia della morte di Augusto Rezzonico, tra le notizie più lette di ieri, sabato 15 marzo, l’attenzione si è concentrata su alcuni incidenti.

Un trattore si è ribaltato in corso Berlinguer coinvolgendo due persone. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

La scelta del candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali rimane in sospeso. Intanto si attende la decisione delle civiche, del Movimento 5 Stelle e della lista Airoldi, che potrebbero cambiare gli equilibri della corsa elettorale.

Prosegue la lotta alla processionaria con controlli e sanzioni per chi non interviene nella rimozione dei nidi. Il comune invita i cittadini a seguire le indicazioni per evitare rischi per la salute di persone e animali.

Un violento scontro frontale a Caronno ha provocato il ferimento di due donne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e accertare la dinamica dell’incidente.

Domenica 16 marzo si terrà la camminata e pedalata “O a piedi o in bici”. L’evento, aperto a tutti, sarà un’occasione per vivere la città in modo sostenibile e promuovere la mobilità dolce.

