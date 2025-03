Comasco

TURATE – Il mago turatese John Librizzi è tornato sul piccolo schermo, protagonista di uno degli ultimi episodi di «Cash or Trash: chi offre di più?», il seguitissimo programma pre-serale di Nove dedicato all’antiquariato e al collezionismo. Per John, è stata un’esperienza unica, non solo per mostrare il suo talento a un pubblico più vasto, ma anche per incontrare i personaggi televisivi che aveva sempre visto solo attraverso lo schermo, come il conduttore Paolo Conticini e l’esperto d’arte Alessandro Rosa.

Durante le registrazioni, avvenute lo scorso autunno negli studi di Cologno Monzese, Librizzi ha portato con sé un oggetto speciale: un kit per maghi degli anni ’80, con tanto di videocassetta, che è stato valutato 70 euro e acquistato all’asta. Ma ciò che più lo ha soddisfatto è stato riuscire a incantare i mercanti con un suo trucco di magia. In particolare, ha sorpreso tutti con un gioco di carte che ha lasciato a bocca aperta, coinvolgendo anche Stefano D’Onghia in un numero da vero professionista.

Un’esperienza che il mago turatese ha definito una delle più belle della sua carriera televisiva, grazie alla simpatia e alla gentilezza di tutti i partecipanti e del team di «Cash or Trash».

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti