MOZZATE – Ha cercato di uscire dal negozio senza pagare, ma è stato fermato dalla polizia locale. È accaduto nel pomeriggio dell’altro giorno, giovedì 13 marzo, intorno alle 15.45 in un’attività commerciale affacciata su piazza Einaudi, lungo la ex statale Varesina.

Il giovane, un 20enne di origini magrebine, ha approfittato della momentanea tranquillità del negozio per nascondere sotto la felpa alcuni profumi e oggetti vari. Pensava di farla franca, ma un testimone ha notato i suoi movimenti sospetti e ha subito allertato la polizia locale, che in quel momento stava effettuando un pattugliamento nella zona.

Due agenti sono intervenuti rapidamente, riuscendo a individuare il ragazzo e a seguirlo fuori dal negozio, dove si stava allontanando a piedi. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso della merce rubata. Inoltre, non aveva con sé documenti che ne permettessero l’identificazione. Per questo motivo è stato accompagnato alla caserma dei carabinieri, dove è stato denunciato per furto.

