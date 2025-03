Città

SARONNO – Con un evento di grande suggestione, ieri, sabato 15 marzo, si è aperta ufficialmente la quarta edizione di Giorni diVersi, il festival di poesia che dal 16 al 23 marzo animerà la città con incontri, letture, spettacoli e performance artistiche. A dare il via alla manifestazione è stata l’inaugurazione della mostra FOTOgrafia: un percorso tra immagini e poesia, a cura degli artisti Gigi Tramezzani e Paolo Sambrotta.

L’appuntamento, fissato alle 18 nella cornice della Sala Nevera, ha accolto un pubblico numeroso e curioso di immergersi in un’esperienza unica, dove il dialogo tra fotografia e parola scritta ha dato vita a nuove prospettive artistiche. L’esposizione si sviluppa seguendo un percorso in tre atti: un primo scatto in bianco e nero, un testo poetico che ne evoca suggestioni e, infine, la stessa immagine, questa volta a colori, arricchita di nuovi significati. Un gioco di rimandi visivi e concettuali che invita lo spettatore a interrogarsi sul rapporto tra immagine e linguaggio poetico.

Ad aprire ufficialmente la mostra sono stati proprio i due artisti. Paolo Sambrotta, autore dei testi, ha raccontato il suo approccio alla scrittura: “Non abbiamo semplicemente abbinato una frase a ogni foto. Alcuni testi sono nati anni fa, ma ancora oggi non cambierei una parola. Non sono spiegazioni, piuttosto suggerimenti per un viaggio interiore”. Dal canto suo, Gigi Tramezzani, fotografo e curatore della mostra, ha sottolineato il valore evocativo delle immagini: “A me non piace spiegare le mie foto, perché ognuno deve trovarci la propria emozione. La stessa immagine, vista in bianco e nero o a colori, cambia completamente. Amo questo dualismo”.

L’incontro si è trasformato presto in un dialogo aperto con il pubblico, che ha partecipato con domande e riflessioni. Alcuni hanno persino voluto elogiare Saronno come una città capace di valorizzare gli artisti e promuovere la cultura. A suggellare il momento, un quaderno all’ingresso ha raccolto le impressioni dei visitatori, dando spazio alle emozioni suscitate dall’esposizione.

La serata si è conclusa con un piccolo rinfresco, occasione perfetta per continuare a discutere delle opere in un clima conviviale. FOTOgrafia resterà visitabile fino al termine del festival con i seguenti orari: da mercoledì a sabato dalle 16 alle 18, e la dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.

Con questa mostra, Giorni diVersi non solo inaugura la sua quarta edizione, ma introduce anche il tema portante di quest’anno: L’Altro. Un invito alla riflessione sulla diversità e sul dialogo, che attraverserà ogni evento del festival, trasformando Saronno in un laboratorio culturale a cielo aperto.

