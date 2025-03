Cronaca

SARONNO – Attività commerciali di nuovo nel mirino dei ladri. Nei giorni scorsi, un’agenzia immobiliare situata in via Zerbi è stata vittima di una spaccata. L’episodio si è verificato nel cuore della notte, senza che nessuno dei residenti si accorgesse di quanto stava accadendo. I malviventi hanno sfondato la vetrina dell’attività per poi introdursi all’interno e sottrarre alcuni telefoni cellulari, una somma di denaro e un computer. La scoperta del furto è avvenuta solo la mattina seguente, quando i titolari hanno raggiunto l’ufficio e dato l’allarme.

L’episodio segue di pochi giorni un’altra spaccata avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Unità d’Italia, dove è stato preso di mira un negozio di frutta e verdura. Anche in questo caso i danni sono stati ingenti: la vetrina è stata infranta e la titolare ha espresso grande amarezza per l’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili alle indagini per risalire ai responsabili. Si valutano eventuali collegamenti tra i due episodi, mentre cresce la preoccupazione tra i commercianti per l’aumento dei furti in città.

(foto archivio)

