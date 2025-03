iltra2

VENEGONO INFERIORE – I cittadini hanno scelto: il progetto vincitore del bilancio partecipato è l’installazione di attrezzature per il calisthenics nel Parco Ciro Menotti in via Menotti. A comunicarlo è la lista civica di maggioranza Venegono che vorrei, che ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte al sondaggio.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione, e tra le diverse proposte l’opzione del calisthenics ha ottenuto 41 voti, risultando la più votata. “Un grande grazie a tutti quelli che hanno partecipato al nostro sondaggio! La vostra voce ha fatto la differenza” fanno sapere dalla lista civica.

Il calisthenics, disciplina basata su esercizi a corpo libero, è sempre più diffuso e permette di allenarsi in modo funzionale all’aria aperta. Con l’arrivo delle nuove attrezzature, il Parco Ciro Menotti diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di sport e benessere, offrendo un’opportunità in più per chi desidera mantenersi in forma.

