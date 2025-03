iltra2

VENEGONO SUPERIORE – L’Amministrazione comunale del sindaco Fabiano Lorenzin di Venegono Superiore ha deciso di destinare 10 mila euro alle famiglie per contribuire a ridurre il costo del servizio mensa scolastica. La misura è stata resa possibile grazie a una revisione attenta delle risorse disponibili nel bilancio comunale.

Il contributo riguarda circa 200 famiglie con figli iscritti alla scuola primaria Marconi e alla scuola secondaria di primo grado Ferrarin, che abbiano usufruito del servizio mensa nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2024. La somma massima erogabile per famiglia è di circa 250 euro, mentre gli alunni non residenti sono esclusi dal rimborso.

L’assessore all’istruzione Leila Mazzotta ha spiegato che l’intervento non è stato semplice da attuare, ma rappresenta un’importante scelta amministrativa a sostegno delle famiglie, soprattutto in un periodo economico delicato. La ripartizione delle risorse, precisa l’assessore, tiene conto non soltanto dell’ISEE, ma anche dell’effettivo utilizzo del servizio mensa, premiando così coloro che ne usufruiscono maggiormente e riconoscendo il valore educativo del tempo trascorso a scuola anche durante la pausa pranzo.

