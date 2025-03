iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un’occasione unica per vivere la letteratura da protagonisti: sabato 29 marzo, dalle 15. alle 18., la biblioteca civica di Castiglione Olona (via Marconi 1) ospiterà “Tales of Roles. Vivere i libri da protagonisti”, un evento gratuito organizzato dall’associazione Ruolatori seriali con il patrocinio del comune.

L’iniziativa propone un’originale esperienza di narrazione collettiva, in cui i partecipanti, riuniti attorno a un tavolo, interpreteranno personaggi ispirati a opere letterarie classiche e contemporanee. Ogni tavolo avrà un narratore che guiderà il gioco, ponendo ai giocatori situazioni e scelte che influenzeranno il corso della storia.

Uno dei tavoli sarà dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, mentre per partecipare agli altri sarà necessario avere almeno 16 anni. L’evento è gratuito, ma la partecipazione è su prenotazione e a numero chiuso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente evento alla biblioteca civica di Castiglione Olona, in via Marconi 1)

17032025