SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi, con un aumento della copertura nuvolosa in serata. Non sono previste piogge durante il giorno.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 2°C e una massima di 18°C, valori miti per il periodo. I venti saranno deboli e proverranno da Nord-Nordovest al mattino, mentre nel pomeriggio si disporranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo segnalata.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo sarà inizialmente simile a quello di Saronno, con cieli poco nuvolosi. Tuttavia, in serata è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di deboli piogge su Tradate, seppur di lieve entità (circa 0.2 mm).

In Lombardia, la situazione sarà generalmente stabile nelle prime ore del giorno, con cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali, la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata, portando deboli piogge in serata. Sulle Orobie, non si escludono deboli nevicate a quote elevate.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.