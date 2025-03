Città

SARONNO – Sono stati Luca Davide e Novella Ciceroni ad annunciare, sabato sera all’iftar, la lista civica che correrà con Obiettivo Saronno per la prossima tornata elettorale del 25 e 26 maggio.

Sarà Idea Futuro. Una lista di giovani e per i giovani si potrebbe riassumere con semplicità proprio come ha fatto Luca Davide quando ne ha parlato accennando alla vera ricchezza della serata dell’iftar ossia i tanti giovani che hanno lavorato come volontari per la buona riuscita della serata.

“Si è parlato questa sera si è parlato di “troppi volontari” (una battuta degli organizzatori a fronte di un piccolo problema di “passaggi” tra i tavoli del centro islamico ndr) questo è quello che vorremmo anche noi per la città e la vita politica saronnese ossia che tanti giovani avessero la possibilità di essere protagonisti e dare il proprio contributo“.

Così, come Novella Ciceroni, anche Luca Davide ha ribadito come le liste civiche indipendenti siano pronte “a dare spazio ai giovani che hanno voglia di impegnarsi in città e che vogliono un cambiamento dal basso che tenga in considerazione le istanze giovanili”. E hanno concluso: “Li invitano a contattarci per avere maggiori informazioni”.

