In molti, da più parti, in questo periodo, mi hanno chiesto se intendessi impegnarmi in prima persona per le prossime elezioni. Mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza politica e le mie competenze, ma, per impegni professionali, purtroppo, non mi è possibile candidarmi al ruolo di Sindaco. In questi anni di lontananza ho continuato comunque a informarmi sull’attività svolta in città sia dalla maggioranza che dall’opposizione. A volte con soddisfazione a volte deluso.

Non nego però che mi manchi partecipare attivamente alla vita politica della mia città. Sono rimasto incuriosito dalle nuove energie che si muovono ed emergono in città, sintomo che ancora qualcuno è disponibile ad impegnarsi per Saronno. Ho letto ed apprezzo quindi lo sforzo fatto dal gruppo saronnese di Azione di proporre una nuova lista civica che tenta di allargare il perimetro ad altre componenti della società civile, che desiderino impegnarsi con passione e competenza al servizio dell’amministrazione della città.

Ho apprezzato, in particolare, non avendo da parecchi anni una tessera di partito, la disponibilità dei proponenti ad andare oltre le appartenenze e l’invito rivolto in modo particolare ai giovani della nostra città a fare Politica, anche senza aderire ad un partito.

Ma può essere sufficiente per dare una scossa a Saronno? Forse no. Per questo ritengo che sia necessario un progetto più ampio.

È importante che coloro che appartengono alla società civile, che vivono la comunità nel sociale e nell’associazionismo, che sono portatori di nuove istanze e bisogni, portino il proprio contributo unendosi nei valori della tradizione cattolica democratica, liberale e progressista e nella condivisione dei valori dettati dalla nostra Costituzione. È necessario essere in tanti per cambiare. Non basta fare commenti sui social.

È importante che le divisioni, i rancori, i ricatti ed i personalismi purtroppo emersi nella gestione della città lascino il posto ad un sano e trasparente confronto, anche ammettendo le proprie eventuali responsabilità ed errori. Solo in questo modo si potrà realizzare un nuovo progetto unitario di città, che sia caratterizzato dal confronto, dalla partecipazione e da un approccio pragmatico, libero da strumentalizzazioni ideologiche. Se si riuscisse a recuperare questa dimensione e si potessero affrontare insieme i bisogni emergenti di Saronno, mi sentirei volentieri di dare nuovamente il mio contributo politico per guardare al futuro della nostra città.

