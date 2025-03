Eventi

SARONNO – Otto giorni per perdersi tra le parole, per ascoltare e osservare con occhi nuovi. Dal 16 al 23 marzo, torna a Saronno con la sua quarta edizione, dedicata al tema “L’Altro”. Un viaggio nella poesia e nelle sue contaminazioni con teatro, musica e arti visive, tra incontri e spettacoli che animeranno non solo i luoghi della cultura, ma anche le strade e le piazze. Perché la poesia è un dialogo aperto, un ponte verso ciò che non conosciamo

La giornata di martedì 18 si aprirà alle 18 in Sala Nevera (Viale Santuario, 2) con il reading “Praticare la poesia dà i suoi frutti!“, curato dal Laboratorio di Esperienza Poetica. Guidati dal poeta Tommaso Di Dio, i partecipanti (Rossella Beretta, Marisa Colmegna, Romina Demasi, Pina Giliberto, Claude Messina, Alessandra Mozzali, Lella Sabadini e Michele Sambrotta) presenteranno i testi prodotti nel corso dell’anno, dimostrando come la scrittura poetica possa trasformare il nostro modo di percepire il mondo.

Alle 21, sempre in Sala Nevera, si sarà un incontro speciale: “Dialetti allo specchio“, con i poeti diglossi Alfredo Panetta e Giovanna Sommariva, moderati da Claudio Pagelli. Un dialogo tra dialetti e identità linguistiche, dal calabrese della locride al milanese, per scoprire le sfumature che ogni lingua madre porta con sé.

