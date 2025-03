Cronaca

RESCALDINA – Un violento scontro frontale sulla ex statale Saronnese ha ridotto in gravi condizioni un motociclista residente a Gerenzano. L’incidente, avvenuto intorno alle 19 di oggi, lunedì 17 marzo, si è verificato all’altezza del vivaio. L’impatto è avvenuto tra una moto di grossa cilindrata guidata dal cinquantenne e un’Audi A1 condotta da una donna di 33 anni, che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha perso conoscenza. Immediata la chiamata ai soccorsi, che ha fatto convergere sul posto i sanitari di Areu e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Legnano. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dall’ospedale di Como. Il personale medico ha stabilizzato il ferito, intubandolo prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. Le prossime ore saranno decisive per il motociclista, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

